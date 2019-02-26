Девятая планета Солнечной системы оказалась суперземлей

Американские ученые пришли к выводу, что потенциальная девятая планета Солнечной системы, известная как планета Х, тяжелей Земли в пять-десять раз, то есть относится к классу суперземель, а не газовых гигантов, как считалось ранее. Исследование астрономов направлено на публикацию в журнал Physics Reports и доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Анализ движения транснептуновых небесных тел показал, что планета Х примерно в полтора раза ближе к Солнцу, чем считалось ранее. Ученые полагают, что потенциальная девятая планета находится на орбите с большой полуосью 400-800 астрономических единиц и наклонением 15-25 градусов. Эксцентриситет (характеризует степень вытянутости орбиты) оценивается в 0,2-0,5.

В исследовании приняли участие Майкл Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института (Пасадена, США), в январе 2016 года сообщившие об обнаружении за пределами орбиты Плутона объекта размером с Нептун, который в десять раз тяжелее Земли.