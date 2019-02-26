Российской экономике предрекли спад

Высокая оценка роста российской экономики в 2,3 процента, которую ранее публиковал Росстат, не внушила оптимизма независимым экспертам — они прогнозируют рост ВВП в 2019 году на уровне 1,3 процента. Об этом говорится в обзоре НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

В опросе приняли участие 25 экспертов, в том числе аналитики Института Внешэкономбанка, Альфа-банка, «Лукойла», BCS, Morgan Stanley, Nordea Bank и JPMorgan. Десять из них снизили свои оценки по текущему году по сравнению с опросом трехмесячной давности. Таким образом, за это время общий прогноз ухудшился на 0,1 процентного пункта.

Мнение независимых экономистов совпадает с официальным прогнозом Минэкономразвития на 2019 год. Что касается 2020 года, то здесь оценки расходятся. В правительстве ожидают двухпроцентного роста российской экономики в 2020 году, в то время как опрошенные НИУ ВШЭ эксперты прогнозируют рост на уровне 1,8 процента.

Ранее Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Институт Гайдара выпустили совместный отчет, в котором указывается, что рост российской экономики по итогам 2019 года может составить 1,7-2 процента.