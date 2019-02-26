В Астане протесты: идут аресты

В Алма-Ате и Астане у помещений правящей партии Казахстана «Нур Отан» задержаны протестующие, передает «Радио Азаттык».

В столице десятки вышли на площадь Независимости неподалеку от Дворца независимости, где проходит съезд партии во главе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. На площади задержаны несколько десятков человек, еще несколько человек — у офиса «Нур Отан».

В Алма-Ате митинг тоже не обошелся без задержаний. Люди собрались у офиса партии на проспекте Абылай-хана. По словам некоторых протестующих, они требуют создания рабочих мест для молодежи, проведения реформ и отставки президента Назарбаева с поста лидера партии.

Выйти на улицы граждан призвал основатель организации «Демократический выбор Казахстана», бывший банкир Мухтар Аблязов, покинувший страну. На родине его дважды заочно приговорили к лишению свободы, второй раз — к пожизненному.