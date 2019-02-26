Нетаньяху - Путину: "Мы продолжим атаки на Иран"

Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху прилетел в Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Программа визита оказалась сокращенной по причине того, что присутствия Нетаньяху на родине требуют срочные внутренние вопросы, отмечают израильские СМИ.

На встрече в Кремле премьер-министр Израиля заявил, что еврейское государство «полно решимости продолжить атаки против Ирана и его попыток обосноваться в Сирии». По словам Нетаньяху, Иран и его союзники — крупнейшая угроза для безопасности региона

Гость поблагодарил президента за «дружбу и за прямой, откровенный и настоящий диалог, на котором основаны отношения между Израилем и Россией».

Путин же напомнил Нетаньяху, что «Россия участвовала в создании Израиля» и продолжение двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, является ключевым.