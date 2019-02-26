Турция выразила солидарность с крымскими татарами

Турецкий посол в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере выразил солидарность с крымскими татарами и заявил, что Турция не признала и не признает российский суверенитет над Крымом. Об этом сообщает украинское издание Ukrinform.

«Турция, турецкий парламент, турецкое правительство не признали и не признают незаконную аннексию Крыма. Наше восприятие ситуации абсолютно однозначно: крымские татары — наши братья, и у них своя историческая Родина — Крым. А Крым — это Украина, все просто. Эта политика непризнания будет оставаться в силе», — заявил Гюльдере, выступая в Киеве на форуме под названием «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления».

Дипломат также сказал, что турки «чувствуют всю ту боль, с которой сталкиваются крымские татары» и подчеркнул, что Турция будет «стоять с ними бок-о-бок».

Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.