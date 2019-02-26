Трамп доволен встречей с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший диалог» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В свою очередь Белый дом заявил, что лидеры двух стран проведут «церемонию подписания совместного соглашения» в конце встречи, которая состоится 28 февраля.

«Отличная встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое», - написал Трамп в своем сообщении в Twitter после первой встречи.

Завтра лидеры проведут 45-минутную встречу один на один, за которой последуют расширенные переговоры с участием их помощников, заявил Белый дом.