Египет ответил на критику Турции в связи с саммитом ЕС и ЛАГ в Каире. Министерство иностранных дел обвинило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сотрудничестве с «Братьями мусульманами», передает AFP.

«Заявления Эрдогана свидетельствуют о ненависти и говорят о постоянной поддержке Турции «Братьям мусульманам»», - заявил представитель МИД Египта.

Накануне Эрдоган обвинил ЕС в неискренности за участие в совместном саммите с ЛАГ, который прошел в минувшие выходные в Египте. Он выразил возмущение тем, что представители ЕС приняли участие в саммите, который прошел в стране, где разрешена смертная казнь, отметив, что 9 человек были казнены за неделю до проведения саммита.