Жителей туркменского города лишат темных машин

В туркменском городе Дашогуз, куда через несколько дней должен прибыть президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, полицейские начали останавливать легковые автомобили темных цветов и сообщать их владельцам о том, что в ближайшее время будет запрещена их эксплуатация. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Визит Бердымухамедова запланирован на 4 марта. В связи с этим в городе резко выросло количество полицейских, которые и останавливают темные машины на дорогах. Кроме того, на рынке Дашогуза увеличилось количество продаваемых машин темных цветов, утверждает издание.

В середине февраля «Хроника Туркменистана» сообщала о том, что в столице республики Ашхабаде начали отправлять на штрафстоянки автомобили темных цветов. Никаких документов, запрещающих эксплуатацию темных автомобилей, владельцам машин не демонстрировали.