Порошенко назначил нового посла в Азербайджан

Президент Украины Петр Порошенко назначил Владислава Каневского послом Украины в Азербайджане. Об этом сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

Соответствующий указ президент подписал в среду.

Владислав Каневский ранее занимал должность заместителя директора департамента - начальника отдела анализа и планирования департамента секретариата Министерства иностранных дел Украины. Указом Порошенко от 2017 года ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла первого класса.

Порошенко с другими указами назначил Вадима Вахрушева - послом Украины в Йемене и Александра Мищенко - послом Украины в Латвии.