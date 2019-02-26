Порошенко назначил нового посла в Азербайджан
Президент Украины Петр Порошенко назначил Владислава Каневского послом Украины в Азербайджане. Об этом сообщается на официальном сайте главы украинского государства.
Соответствующий указ президент подписал в среду.
Владислав Каневский ранее занимал должность заместителя директора департамента - начальника отдела анализа и планирования департамента секретариата Министерства иностранных дел Украины. Указом Порошенко от 2017 года ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла первого класса.
Порошенко с другими указами назначил Вадима Вахрушева - послом Украины в Йемене и Александра Мищенко - послом Украины в Латвии.