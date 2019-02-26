Путин обещал продолжить укреплять армию и флот

Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет продолжать работу по укреплению и развитию армии и флота, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, эти меры предпринимаются исключительно в целях обороны и защиты России, ее суверенитета и национальных интересов. Данное заявление президент сделал во время торжественного вечера, посвященного Дню Сил специальных операций.

«Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов», — заявил Путин.