Генерал Сулеймани об отставке главы МИД Ирана

Командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани призвал главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа отозвать свое заявление об отставке, передает Tasnim. Сулеймани отметил, что Зариф пользуется поддержкой и одобрением верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Сулеймани указал на причины недавнего решения Зарифа объявить о своей отставке, отметив, что из-за некоторой «нехватки координации» со стороны президентской канцелярии во время недавней встречи президентов Ирана и Сирии в Тегеране, Зарифа не было на этой встрече, что вызвало его возмущение.

«Факты свидетельствуют о том, что отсутствие Зарифа на этой встрече не преследовало какую-либо цель, и я должен подчеркнуть, что он является главным лицом, отвечающим за внешнюю политику Исламской Республики Иран в качестве министра иностранных дел», - подчеркнул командир, добавив, что Зариф должен нести ответственность за внешнюю политику Ирана, и за время его пребывания в МИД страны его всегда поддерживали и одобряли старшие должностные лица, и в особенности Хаменеи.