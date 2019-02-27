В Стамбуле в мусоре обнаружили фрагменты человеческого тела

В Стамбуле в мусорном контейнере обнаружены нижние конечности мужчины. Как сообщает Hurriyet, сборщик мусора вызвал полицию 27 февраля после того, как обнаружил человеческую ногу в мусорном контейнере в районе Аджибадем.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в мусорном контейнере еще одну ногу, предположительно принадлежащую тому же человеку.

Согласно информационному агентству Demirören, потерпевший был опознан как 55-летний Рифат Риза Эзтюрк. Позже, в тот же день племянник Озтюрка был задержан полицией по подозрению в убийстве своего дяди.

Подозреваемый признался в убийстве.