Андрей Филатов: «Азербайджан движется вверх за счет Шахрияра, а Армения идет вниз»

Отдел спорта 27 февраля 2019, 23:42

Президент Российской шахматной федерации, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов высказался на тему развития шахмат в мире и на постсоветском пространстве.

По его мнению, мужская сборная Азербайджана стала сильнее, в отличие, к примеру, от команд Армении и Украины. «В первую очередь следует отметить, что конкуренция в мировых шахматах за последние годы серьезно возросла, - цитирует Филатова ТАСС. - Например, на последней Олимпиаде (Батуми, 2018-й год) сборная России впервые за свою историю не была рейтинг-фаворитом, уступив первую строчку стартового листа команде США. Поэтому, конечно же, конкурентом номер один для нас является команда США. Следующей – и по рейтингу, и по значимости в шахматах – идет сборная Китая. В целом это две сборные, с которыми Россия всегда конкурирует и которые в последнее время завоевывали золотые медали в мужском зачете Всемирной шахматной Олимпиады. После Китая и США идут команды, представляющие страны бывшего Советского Союза – сборные Азербайджана, Армении и Украины, имеющие прекрасные победные традиции. Эти три команды находятся в разной ситуации. Например, команда Азербайджана по динамике ее игроков, в целом, движется вверх – в первую очередь за счет фантастического усиления Шахрияра Мамедьярова.