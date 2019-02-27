Андрей Филатов: «Азербайджан движется вверх за счет Шахрияра, а Армения идет вниз»
Президент Российской шахматной федерации, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов высказался на тему развития шахмат в мире и на постсоветском пространстве.
По его мнению, мужская сборная Азербайджана стала сильнее, в отличие, к примеру, от команд Армении и Украины.
«В первую очередь следует отметить, что конкуренция в мировых шахматах за последние годы серьезно возросла, - цитирует Филатова ТАСС. - Например, на последней Олимпиаде (Батуми, 2018-й год) сборная России впервые за свою историю не была рейтинг-фаворитом, уступив первую строчку стартового листа команде США.
Поэтому, конечно же, конкурентом номер один для нас является команда США. Следующей – и по рейтингу, и по значимости в шахматах – идет сборная Китая. В целом это две сборные, с которыми Россия всегда конкурирует и которые в последнее время завоевывали золотые медали в мужском зачете Всемирной шахматной Олимпиады.
После Китая и США идут команды, представляющие страны бывшего Советского Союза – сборные Азербайджана, Армении и Украины, имеющие прекрасные победные традиции. Эти три команды находятся в разной ситуации. Например, команда Азербайджана по динамике ее игроков, в целом, движется вверх – в первую очередь за счет фантастического усиления Шахрияра Мамедьярова.
А сборные Армении и Украины по динамике игроков идут вниз. В украинской команде сейчас нет шахматистов с рейтингом выше 2700, что, тем не менее, абсолютно не говорит о том, что они не могут завоевать медали на Олимпиаде 2020 года в Ханты-Мансийске.
Про сборную Армении можно сказать, что у них есть выдающийся первый номер - Левон Аронян, а нового поколения игроков, которое может заменить основной костяк команды, пока не появилось. Но за полтора года обе эти команды могут усилиться за счет появления новых шахматистов.
Кроме того, в последнее время появился очень интересный и сильный конкурент, доставляющий большие неудобства другим сборным, – это команда Индии. В стране сейчас настоящий шахматный бум. Я не думаю, что к Олимпиаде в Ханты-Мансийске состав индийской сборной полностью сменится, но лет через пять-шесть Индия может начать доминировать в шахматном мире за счет очень сильных молодых игроков, будущих звезд, которым сейчас от 12 до 16 лет. Также очень быстро прогрессируют игроки сборной Ирана.
Если говорить про Европу, то традиционно сильна сборная Франции, но у них, как у Армении с Украиной, есть некоторый дефицит молодых игроков. Однако сама основа очень сильная. То же самое можно сказать и про Польшу, Англию и ряд других европейских команд».
Говоря об уровне проведения шахматных Олимпиад, Андрей Филатов привел в пример Баку.
«Олимпиада 2010 года, также проходившая в Ханты-Мансийске, запомнилась высоким уровнем организации. Ханты-Мансийск задал некий стандарт проведения этого важнейшего соревнования, и после этого к Олимпиадам стали относиться более ответственно, проводить их очень хорошо. Например, в 2016 году в Баку прошла замечательная по организации Олимпиада».