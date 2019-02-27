Во Франции отказались от продаж спортивного хиджаба

Французская компания Decathlon отказалась от продаж специальной модели хиджаба для бега. Перед лицом жесткой полемики и угроз принято решение не начинать реализацию данного продукта во Франции, говорится в совместном заявлении Decathlon и компании Kalenji, создавшей данный аксессуар, передает DW.

Заявление представителя компании о начале продаж спортивных хиджабов вызвало острую критику во Франции. Decathlon обвинили в потворствовании порабощению женщин и отступлению от западных ценностей.