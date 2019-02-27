Отдел информации 01:48

Иран готов к трехстороннему сотрудничеству по увеличению поставок газа в Армению с дальнейшим транзитом в Грузию. Об этом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил президент Ирана Хасан Роухани. Пашинян в свою очередь заявил, что Армения готова к транзиту иранского газа.

Он отметил, что в вопросе увеличения объемов поставок иранского газа в Армению важно прийти к общему знаменателю по цене. «Это принципиально важный вопрос в контексте привлекательности сделки. Надеемся, что наши представители проведут эффективные переговоры в этом направлении», - отметил премьер-министр. При этом он заявил, что Армения готова стать транзитной страной для иранского газа, а создание энергетического коридора для республики также имеет важное значение. «Для решения этих вопросов есть политическая воля, надеемся, что процесс реализации проектов будет осуществлен успешно», - сказал премьер-министр Армении.