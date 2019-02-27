У SOCAR может появиться новый конкурент Иран нацелился на Грузию
Иран готов к трехстороннему сотрудничеству по увеличению поставок газа в Армению с дальнейшим транзитом в Грузию. Об этом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Пашинян в свою очередь заявил, что Армения готова к транзиту иранского газа.
Он отметил, что в вопросе увеличения объемов поставок иранского газа в Армению важно прийти к общему знаменателю по цене. «Это принципиально важный вопрос в контексте привлекательности сделки. Надеемся, что наши представители проведут эффективные переговоры в этом направлении», - отметил премьер-министр.
При этом он заявил, что Армения готова стать транзитной страной для иранского газа, а создание энергетического коридора для республики также имеет важное значение. «Для решения этих вопросов есть политическая воля, надеемся, что процесс реализации проектов будет осуществлен успешно», - сказал премьер-министр Армении.
Иран ежегодно поставляет Армении несколько сотен миллионов кубометров газа, который используется на электростанциях. ИРИ неоднократно выступала с идеей наращивания объемов поставок газа с его дальнейшей транспортировкой в Грузию, но предыдущее правительство Армении не шло в этом направлении дальше обычных заявлений. Дело в том, что практически весь объем газа Армения получает от «Газпрома», и Россия не хотела терять свою монополию. С другой стороны, иранский газ Армении обходится дороже российского. Именно поэтому Пашинян сегодня акцентирует внимание на ценах.
В то же время актуализируется идея транзита иранского газа в Грузию. Практически весь газовый рынок Грузии на данный момент контролирует азербайджанская SOCAR. На днях в Тбилиси озвучили планы о возобновлении поставок газа из России для уменьшения зависимости от азербайджанского газа. В Грузии объяснили это тем, что SOCAR повысила тарифы на газ.
Но мечты Пашиняна стать страной-транзитером иранского газа так и могут остаться мечтами. Дело в том, что азербайджанский газ обходится Грузии гораздо дешевле, чем будет стоить иранский. С другой стороны, в Москве ревностно относятся к попыткам Еревана вести независимую политику на газовом рынке. Но, вместе с тем, Армения не оставляет попыток превратить страну в энергетический коридор.