Анна Оганян: «В переговоры важно включить Нагорный Карабах и азербайджанских беженцев из Нагорного Карабаха»

«В сфере мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимы перемены. Я позитивно оцениваю продемонстрированную армянской и азербайджанской сторонами готовность встречаться самостоятельно, без посредников. Перемены необходимы и в формате переговоров. Важно включить Нагорный Карабах в качестве стороны переговоров. Можно включить и азербайджанских беженцев из Нагорного Карабаха», - заявила на презентации своей книги в Вашингтоне «Россия за рубежом» профессор политологии Анна Оганян. Как сообщает «Голос Америки», презентация была организована Центром стратегических международных исследований.

Говоря о революционных процессах, происходящих по соседству с Россией, А.Оганян подчеркнула важную роль гражданского общества в этих революционных движениях. По словам Оганян, цветные революции являются ярким проявлением перехода к демократии и они проходили сверху вниз, тогда как у гражданского общества Армении было время созреть, и это оказало свое влияние на развитие событий в Армении.

«Я бы не называла это революцией, хотя армяне любят называть это так. Это было не противостояние государству, а напротив, было нацелено на защиту государственных институтов и конституционности».

В своей научной работе “Россия за рубежом”, автором которой являются А.Оганян и ряд других экспертов, на основании научной теории обсуждается внешняя политика России по отношению к соседним регионам.