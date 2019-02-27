Индия и Пакистан снова обстреляли друг друга

Индия и Пакистан обменялись ударами на линии соприкосновения в Кашмире, сообщает РИА Новости.

"Примерно в 6 утра по местному времени Пакистан инициировал ничем не спровоцированное нарушение режима прекращения огня, открыв огонь из минометов и стрелкового оружия вдоль сектора Кришна Гхати", - сообщает газета India Today со ссылкой на представителя индийских вооруженных сил подполковника Девендера Ананда.

Индийские военные ответили на обстрел. Огонь стих примерно через час.

Индийские власти закрыли все учебные заведения в пределах пяти километров от линии контроля.