Никол Пашинян о предстоящей встрече с Ильхамом Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне в Тегеране на встрече с представителями армянской общины анонсировал свою встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом он отметил, что встреча с главой Азербайджана пройдет без определенной повестки, сообщает агентство Regnum.

«Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата. Пока не достигли согласия вокруг формата, контакты нельзя считать официальными переговорами», - заявил Пашинян.

Он снова повторил свои тезисы о том, что он является главой Армении и не может говорить от имени Нагорного Карабаха.

«Я говорю от имени Армении, потому что я — премьер-министр Армении. Я не говорю от имени Нагорного Карабаха, потому что там есть своя власть. Должны сделать все, чтобы Карабах получил новый уровень субъектности в переговорном процессе», - заявил Пашинян.

Отметим, что в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе Никол Пашинян поднимал вопрос участия Нагорного Карабаха в переговорах, однако глава Азербайджана возразил против этого, сказав, что в этом случае в переговорах должны также участвовать представители азербайджанской общины Карабаха.