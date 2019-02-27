Попытка сделать фото Ким Чен Ына обернулась конфликтом

Американские журналисты сообщили о конфликте между представителями Белого дома и сотрудником службы безопасности КНДР, который произошёл во время саммита во Вьетнаме, передаёт РЕН ТВ.

Согласно информации, охранник обвинил американца в том, что тот пытался несанкционированно сфотографировать северокорейского лидера. Представитель Белого дома это отрицал.

Недоразумение удалось уладить после вмешательства сотрудника американских спецслужб,

Согласно законам КНДР, делать снимки северокорейского лидера имеют право лишь представители СМИ республики.