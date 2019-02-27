Назван лучший смартфон 2018 года
Жюри международной выставки Mobile World Congress 2019 выбрало лучший смартфон 2018 года, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт мероприятия.
Согласно информации, эксперты назвали лучшим в категории «Смартфоны» Mate 20 Pro китайской компании Huawei, который обошел iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9.
В прошлом году жюри отдало предпочтение iPhone X компании Apple.
Ранее в феврале Business Insider определило Huawei Mate 20 Pro на 11-ю строчку рейтинга лучших в мире смартфонов. Эксперты посчитали его «красивым девайсом, имеющим преимущества в нескольких областях».