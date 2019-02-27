Трамп и Ким Чен Ын не договорились

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению на саммите во вьетнамском Ханое. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Соглашение не было достигнуто, но стороны собираются встретиться снова в будущем», - сказала пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс.

Сообщается, что кортежи лидеров покинули отель «Метрополь», где проходили переговоры, а итоговую пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. На последние часы встречи была запланирована церемония подписания договора, а также совместный обед.

На саммите политики обсуждали перспективы ядерного разоружения Корейского полуострова. Как пишет агентство, ранее они оба высказывали оптимизм по поводу того, удастся ли достичь прогресса в этом вопросе. После новости о преждевременном окончании встречи на южнокорейских биржах обвалились котировки.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.