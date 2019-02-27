В Шабране ребенок умер после укола

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, для спасения жизни Гюльнур врачи сделали все возможное, однако результата это не принесло.

В Шабране восьмилетняя Гюльнур Дадашева почувствовала себя плохо после введения ей укола. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался.

«Родители девочки, увидев, что Гюльнур внезапно почувствовала себя плохо, отвели ее к проживавшему неподалеку знакомому медицинскому работнику. Этот медработник сделал ребенку укол, однако после этого состояние девочки еще больше ухудшилось и она впала в кому.

Г.Дадашеву госпитализировали в отделение реанимации Шабранской центральной районной больницы. Несмотря на оказание медицинской помощи, в состоянии ребенка не произошло никаких изменений, поэтому ее перевели в Бакинскую детскую клиническую больницу №2 имени А.Караева", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Девочка была подключена к аппарату искусственного дыхания, но несмотря на все усилия врачей скончалась.

В связи с произошедшим в Шабранской районной прокуратуре ведется расследование.