Из хранилищ Венесуэлы исчезли тонны золота

По меньшей мере восемь тонн золота было изъято на прошлой неделе из хранилищ центробанка Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники и депутата Национальной ассамблеи Анхеля Альварадо.

По данным собеседников агентства, золото вывозилось на правительственном спецтранспорте, а глава центробанка Каликсто Ортега во время проведения операции находился за рубежом. Где в настоящее время находится золото, неизвестно.

В центробанке Венесуэлы не стали комментировать эту информацию.

В конце января оппозиция Венесуэлы заподозрила власти страны в попытке вывезти около 20 тонн золота в Россию. В Кремле на это заявляли, что у Москвы нет информации о подобных планах Каракаса. 2 февраля компания Noor Capital из ОАЭ сообщила, что купила у центробанка Венесуэлы 3 тонны золота.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что в планах властей Венесуэлы была попытка продать еще 20 тонн золота, однако сделка была отложена из-за пристального внимания общественности.