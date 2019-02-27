Минздрав о смерти 13-летнего подростка из Барды

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, житель села Демядагылды 13-летний Шамиль Натик оглу Бабазаде умер не из-за энергетического напитка, а из-за онкологического заболевания.

Информация о том, что в Барде 13-летний подросток умер после того, как выпил энергетический напиток, не соответствует действительности.

«Состояние подростка ухудшилось после того, как он выпил энергетический напиток. Поэтому его близкие связали его смерть с энергетиком», - сказали в министерстве.

Согласно информации, 26 февраля Шамиля в тяжелом состоянии доставили в Бардинскую объединенную детскую больницу. Сразу по прибытии в больницу подростку сделали рентгенографию, после которой ему был поставлен диагноз "левосторонняя плевропневмония, эмфизема легких".

Несмотря на оказанную подростку медицинскую помощь, его состояние не изменилось. По этой причине он под контролем врача был доставлен в Республиканскую клиническую детскую больницу в Баку, где был помещен в реанимационное отделение. В клинике подростку была сделана компьютерная томография грудной клетки, после чего был поставлен диагноз "опухоль средней доли правого легкого, эмфизема легких, гемоторакс, плевропневмония обоих легких". Шамиль Бабазаде был переведен в детское хирургическое отделение больницы скорой помощи, где умер вскоре после поступления.