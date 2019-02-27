Названы помощники Николы Юрчевича в сборной Азербайджана

Ассистировать хорватскому специалисту будут его соотечественник Марио Токич, а также местные специалисты Ариф Асадов и Дмитрий Крамаренко. Последний, как и при Гурбане Гурбанове, будет тренировать вратарей.

Напомним, что первый матч под руководством Юрчевича сборная Азербайджана проведет 21 марта в Загребе против Хорватии. Это будет отборочная игра Евро-2020.