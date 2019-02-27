В связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида Сеть азербайджанцев США (USAN) провела акцию протеста перед посольством Армении в Вашингтоне, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, в акции приняли участие представители азербайджанской общины, проживающие в Вашингтоне и его окрестностях. Участники акции держали в руках фотоплакаты, демонстрирующие факты агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинского геноцида.

Председатель Сети азербайджанцев США Бадир Мамедли, обращаясь к руководству дипмиссии Армении в США, зачитал заявление председателя Хельсинкской комиссии Конгресса США конгрессмена Элси Хейстингса в связи годовщиной Ходжалинской трагедии.

Житель Ходжалы Анар Усубов, которому в дни трагических событий было 11 лет, рассказал, что в ходжалинской резне были убиты 27 его близких родственников, и потребовал привлечь к ответственности виновных в этом преступлении.