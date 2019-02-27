Акция протеста азербайджанцев перед посольством Армении в США Фото
В связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида Сеть азербайджанцев США (USAN) провела акцию протеста перед посольством Армении в Вашингтоне, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, в акции приняли участие представители азербайджанской общины, проживающие в Вашингтоне и его окрестностях. Участники акции держали в руках фотоплакаты, демонстрирующие факты агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинского геноцида.
Председатель Сети азербайджанцев США Бадир Мамедли, обращаясь к руководству дипмиссии Армении в США, зачитал заявление председателя Хельсинкской комиссии Конгресса США конгрессмена Элси Хейстингса в связи годовщиной Ходжалинской трагедии.
Житель Ходжалы Анар Усубов, которому в дни трагических событий было 11 лет, рассказал, что в ходжалинской резне были убиты 27 его близких родственников, и потребовал привлечь к ответственности виновных в этом преступлении.
Во время акции прозвучали лозунги: "Осудите армянский террор!", "Пусть не повторится Ходжалинский погром!", "Армения, убирайся из Карабаха!", "Детоубийцы!", "Мы не забудем Ходжалы!", "Кочарян, Саргсян, Оганян – преступники!" и др.
Участники акции призвали руководство Армении признать Ходжалинский геноцид, освободить заложников, создать условия для возвращения азербайджанцев - вынужденных переселенцев на родные земли. Они также потребовали, чтобы вооруженные силы Армении незамедлительно покинули оккупированные территории Азербайджана.
В завершение акции азербайджанские активисты спели "Солдатский марш" и Государственный гимн Азербайджана.