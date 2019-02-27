Ильхам Алиев наградил Исмаила Бердиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденом «Достлуг» Исмаила Алиевича Бердиева, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, Исмаил Бердиев удостоен награды за продолжительную плодотворную деятельность в сфере укрепления дружественных связей между азербайджанским и российским народами.
Исмаил Бердиев — муфтий, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.