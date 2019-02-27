Волну армянского негодования в связи с участием депутатов Госдумы России в шествии по случаю 27-й годовщины событий в Ходжалы подхватил и политолог, эксперт Центра международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

После заявлений, сделанных послом Армении в Москве Варданом Тоганяном и спикером Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, Меграбян перешел к открытым обвинениям в адрес России, фактически назвав ее врагом.

Интересно, что жесткие высказывания Меграбяна, опубликованные на сайте aysor.am, позднее были удалены с его русскоязычной версии, но оставлены для армяноязычных читателей.

«Спикер Нацсобрания Арарат Мирзоян назвал участие российских коллег в антиармянском митинге в Баку «сомнительным». Это слишком мягкая дипломатическая формулировка, - недоволен Меграбян. – Я могу назвать это цинизмом, непристойностью и обманом».

По словам аналитика, армянская сторона должна сделать соответствующие выводы из произошедшего, чтобы окончательно уяснить для себя, кто является ей другом.

«Нам нужно понять одну вещь: с таким другом, как Россия, нам враги не нужны», - заявил Р.Меграбян.