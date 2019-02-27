Рубен Меграбян: «С таким другом, как Россия, нам враги не нужны» в Ереване продолжается антироссийская истерия
Волну армянского негодования в связи с участием депутатов Госдумы России в шествии по случаю 27-й годовщины событий в Ходжалы подхватил и политолог, эксперт Центра международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.
После заявлений, сделанных послом Армении в Москве Варданом Тоганяном и спикером Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, Меграбян перешел к открытым обвинениям в адрес России, фактически назвав ее врагом.
Интересно, что жесткие высказывания Меграбяна, опубликованные на сайте aysor.am, позднее были удалены с его русскоязычной версии, но оставлены для армяноязычных читателей.
«Спикер Нацсобрания Арарат Мирзоян назвал участие российских коллег в антиармянском митинге в Баку «сомнительным». Это слишком мягкая дипломатическая формулировка, - недоволен Меграбян. – Я могу назвать это цинизмом, непристойностью и обманом».
По словам аналитика, армянская сторона должна сделать соответствующие выводы из произошедшего, чтобы окончательно уяснить для себя, кто является ей другом.
«Нам нужно понять одну вещь: с таким другом, как Россия, нам враги не нужны», - заявил Р.Меграбян.
Ранее спикер Мирзоян в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации в Москве отметил, что участие российских депутатов в бакинском шествии в память о жертвах Ходжалы вызывает у него сожаление и недоумение.
А посол Тоганян, в свою очередь, сказал, что возмущен присутствием российских парламентариев на мероприятии в Баку, которое он назвал антиармянским.
Напомним, что 26 февраля в шествии, посвященном очередной годовщине геноцида в Ходжалы, приняла участие российская делегация, в составе которой были и депутаты Госдумы Дмитрий Савельев, Оксана Пушкина и Ирина Роднина.