На Билясуварском таможенном посту были задержаны четверо граждан Азербайджана, пытавшихся провезти наркотические вещества, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета (ГТК).

Во время устного опроса граждане сказали, что в их багаже нет скрытых от таможенного контроля или подлежащих обязательному декларированию предметов. Однако во время проверки их багажа рентген выявил подозрительные предметы, находившиеся в комплекте кастрюль.

Багаж был перепроверен, в результате в нем было обнаружено 1009 граммов героина и 305 граммов метамфетамина.

Как отмечается, на дне кастрюль был сделан своеобразный тайник, в котором были спрятаны наркотические вещества, прикрытые металлическими пластинами по диаметру кастрюль.

По факту проводится расследование.