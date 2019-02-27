Министр Гулузаде на переговорах с главами Huawei и China Telecom
Находящийся с визитом в Пекине с целью участия в VII заседании Азербайджано-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился с руководством компании Huawei.
В ходе встречи состоялась презентация новых технологий производства Huawei, охватывающих различные сферы. Стороны также обменялись мнениями по поводу расширения деятельности компании в Азербайджане.
Кроме того, был обсужден вопрос возможного участия компании в прокладке волоконно-оптической кабельной магистрали по дну Каспийского моря через Азербайджан в направлении Казахстана и Туркменистана.
Отметим, что в будущем посредством этой магистрали можно будет обеспечить Афганистан доступом в интернет через Туркменистан.
Во встрече также принял участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
В рамках визита министр Рамин Гулузаде также встретился с главой компании China Telecom Янгом Жие. Были обсуждены существующие связи и перспективы дальнейшего сотрудничества в международной телекоммуникационной сфере.
Была отмечена важность осуществления возможных шагов по реализации в кратчайшие сроки проекта Трансъевразийской суперинформационной магистрали (TASIM).
В ходе встречи были обсуждены вопросы технического решения прокладки в рамках проекта волоконно-оптической кабельной магистрали по дну Каспийского моря в направлении Казахстана, разработки технико-экономического обоснования проекта, в том числе изучения потребностей использования китайской стороной этой магистрали в будущем.
Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с компанией в связи со строительством волоконно-оптической кабельной магистрали по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.
Отметим, что с целью проведения более подробных технико-экономических консультаций в этой области руководство Huawei и China Telekom было приглашено в Азербайджан.