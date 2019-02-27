Министр Гулузаде на переговорах с главами Huawei и China Telecom

Находящийся с визитом в Пекине с целью участия в VII заседании Азербайджано-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился с руководством компании Huawei.

В ходе встречи состоялась презентация новых технологий производства Huawei, охватывающих различные сферы. Стороны также обменялись мнениями по поводу расширения деятельности компании в Азербайджане.

Кроме того, был обсужден вопрос возможного участия компании в прокладке волоконно-оптической кабельной магистрали по дну Каспийского моря через Азербайджан в направлении Казахстана и Туркменистана.