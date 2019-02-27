Трамп: «Ким Чен Ын — особенный человек с особенным характером»

Президент США Дональд Трамп на итоговой конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что переговоры были продуктивными, но стороны решили не подписывать никаких соглашений.

По словам главы США, «Ким Чен Ын — особенный человек с особенным характером. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из них».

Трамп назвал «интересными» дни, проведенные на саммите, но подчеркнул, что иногда из-за стола переговоров «необходимо уходить».

Он также ответил на вопрос журналистов о сохранении санкций против Северной Кореи. По словам Трампа, санкции останутся, несмотря на то что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

Трамп пояснил, что во время разговора о снятии санкций Ким Чен Ын согласился на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, но не принял других условий США. «Мы хотели получить больше, чем это», — добавил он.

Что касается следующей встречи с Ким Чен Ыном, то, по словам Трампа, дата ее пока не определена.