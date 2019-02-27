Трое йеменцев получили ножевые ранения в Москве

Трое граждан Йемена получили ножевые ранения в ходе драки в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в московском районе Печатники. 28 февраля в 5.00 в полицию поступило сообщение, что на улице Гурьянова происходит драка.

«Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе драки троим гражданам Йемена нанесены ножевые ранения в шею», - сообщил источник.

Пострадавшим вызвали скорую помощь.

В квартире, где происходила драка, также задержаны две ранее судимые девушки.

По данному факту ведется проверка.

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