Азербайджан присматривается к картофелю из Киргизии

Азербайджан запросил у Киргизии 600 тонн картофеля на пробу. Как сообщает издание 24.kg, об этом на встрече с фермерами заявил министр сельского хозяйства КР Нурбек Мурашев.

Министр пообещал фермерам распродать весь остаток урожая картофеля в стране. По его данным, на сегодня в Киргизии осталось 66 тысяч тонн картофеля.

«Цена в этом году низкая не только у нас. Например, в Казахстане и Пакистане тоже невысокая. Думаю, до появления нового картофеля весь старый урожай мы продадим. В марте решим проблемы с экспортом», — пообещал министр.

По его словам, 5 тысяч тонн картофеля уже запросил соседний Узбекистан.