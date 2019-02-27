Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках визита в Азербайджан провела встречу с грузинской диаспорой, студентами и бизнесменами, проживающими в Азербайджане, пишет Грузия Online.

Встреча состоялась в посольстве Грузии в Баку, в ней принял участие грузинский посол в Азербайджане Зураб Патарадзе.

Президент Грузии поблагодарила диаспору за теплый прием и за то, что ее представители не забывают свою национальную идентичность.

"Завтра еще один эмоциональный и очень важный день — я встречусь с грузинами, проживающими в Гахе", - сказала Зурабишвили.