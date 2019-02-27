США поддержали Индию в ее конфликте с Пакистаном

По данным издания, в ходе разговора Помпео поддержал решение Индии нанести удар по лагерю боевиков террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в Кашмире.

Отметим, что очередной виток напряженности между двумя странами начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Погибли 45 человек, а ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш Мухаммад».

Накануне Индия разбомбила лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Пакистанские ВВС ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто.