Синоптики о погоде на завтра
В первый день марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, морось, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне температура воздуха ночью составит 3-5, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 55-65%.
В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен дождь. В горах - снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер усилится.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.