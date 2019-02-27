В Баку на крыше дома нашли труп мужчины

В Баку в поселке Бюльбюля на крыше дома найдено тело мужчины, сообщает Report.

Согласно информации, мужчина приблизительно 50-55 лет.

Проводится расследование с целью определения его личности.

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