Министр призвал к массовой вакцинации в Азербайджане

В Азербайджане лица в возрасте 20-40 лет пройдут вакцинацию против кори. Соответствующий приказ в связи с этим подписал министр здравоохранения Октай Ширалиев. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

Согласно приказу, руководителям медицинских управлений и учреждений Министерства здравоохранения поручено в марте-апреле 2019 года провести в Баку и других городах и районах республики, где зарегистрировано заболевание, мероприятия по иммунизации против кори среди населения в возрасте 20-40 лет.

В документе говорится об организации бригад в амбулаторно-поликлинических учреждениях, создании соответствующих условий в медицинских учреждениях, где будет проведена вакцинация.

Даны поручения по оказанию местным медицинским учреждениям методической помощи в осуществлении мер по иммунизации, обеспечению доставки вакцины против кори-краснухи на места.