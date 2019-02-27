Названы лучшие пляжи мира
Туристический сервис TripAdvisor составил рейтинг лучших пляжей мира на основе отзывов и впечатлений путешественников, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт сервиса.
Лучшим пляжем в мире оказался бразильский пляж Байа-ду-Санчо, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Согласно описанию, «удаленный пляж может похвастаться кристально чистой водой и панорамным видом на вершины скал, с которых можно понаблюдать за плещущимися в воде дельфинами».
На вторую позицию в рейтинге встал пляж на окраине шумного курортного города Варадеро на Кубе из-за красивых закатов и спокойной обстановки.
Третье место занял Игл-Бич на небольшом острове Аруба в Карибском море. Пляж знаменит деревьями Фофоти (растение Конокарпус) с искривленными стволами и гнездящимися морскими черепахами.
В рейтинг также вошли 22 места в разных уголках мира. Среди них пляж Ла-Конча в Испании, пляж Грейс-Бей на острове Провиденсьялес, пляж Клируотер в штате Флорида, пляж Spiaggia dei Conigli на Лампедузе, Севен-Майл-Бич на Каймановых островах, пляж Плайя Норте в Мексике и другие.