Новый конкурс от Kapital Bank

Kapital Bank проводит новый конкурс для пользователей приложения BirBank. Согласно условиям конкурса, пользователям социальных сетей нужно разместить у себя на странице в публичной форме с хештегом #birbank и #urekler скриншот «Сердец» (“Ürəklər”), накопленных в приложении BirBank. В публикации также необходимо уточнить, при совершении каких платежей было больше всего заработано «Сердец» (“Ürəklər”).

14 марта 2019 года среди участников конкурса, который продлится до 23:59 13 марта, случайным образом будет выбрано 3 победителя. Обладатель первого места получит iPhone 8, второго - iWatch 4, третьего - AirPods наушники.

Как сообщалось ранее, пользователи приложения BirBank от Kapital Bank при совершении платежей с помощью POS-терминалов, интернета и приложения BirBank смогут зарабатывать бонусы в виде «Сердец» (“Ürəklər”). Затем собранные бонусы можно будет обменять на различные подарки.

Следует отметить, что помимо карт Kapital Bank в рамках программы действительны также и зарегистрированные в BirBank платежные карты других банков. С правилами начисления бонусов можно ознакомиться на сайте – www.kapitalbank.az/tariffs?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.