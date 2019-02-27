Снова трещина в отношениях Москвы и Еревана

Издание напоминает, что традиционно первый визит спикеров Национального собрания был в Москву. Аналогичное произошло и в случае с Араратом Мирзояном, но его визит имеет примечательный протокольно-содержательный нюанс: до настоящего времени визиты спикеров НС Овика Абрамяна, Галуста Саакяна и Ара Баблояна были организованы таким образом, чтобы они встретились одновременно с руководителями двух палат Государственной Думы РФ – со спикером верхней палаты российского парламента, а также со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

«Однако встреча Арарата Мирзояна с Володиным не была намечена. Учитывая российский сложный имперский протокол, это точно не могло быть случайностью.

Давайте вспомним, что Володин считается представителем силовых структур в Государственной Думе и слывет строгим политиком в отличие от Матвиенко. И очевидно, что нежелание находящегося в эти дни в Москве Володина встречаться с армянским спикером – особый месседж армянским властям о том, что, мол, мы любим вас, но не выпускаем палку из рук: не очень доверяем вашим признаниям в любви», - пишет газета, ссылаясь на свой источник в парламенте Армении.