Саудовский принц едет в Баку

Принц Саудовской Аравии Турки ибн Фейсал Аль Сауд совершит визит в Баку. Об этом haqqin.az сообщили в Международном центре Низами Гянджеви.

Согласно информации, саудовский принц примет участие в VII Глобальном Бакинском форуме.

Турки аль-Фейсал - председатель Центра исследований и исламоведения имени короля Фейсала. Бывший посол Саудовской Аравии в Соединенных Штатах и Великобритании.

В последний раз Турки ибн Фейсал Аль Сауд посетил Баку в 2017 году также с целью участия в Глобальном Бакинском форуме.

Напомним, главной темой VII Глобального Бакинского форума, который пройдет с 14 по 16 марта, станет «Новая внешняя политика мира». На форум приглашены около 450 гостей.