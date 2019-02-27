Путин осмотрел новое российское оружие

Небольшая выставка была развернута в здании МВД.

Интерес главы российского государства привлек электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который Путин взял в руки и осмотрел. Отмечается, что электрошокер-пистолет выстреливает на расстояние до шести метров и затем поражает злоумышленника электрическим зарядом.

Еще одной заинтересовавшей Путина новинкой стал перспективный образец нового армейского пистолета. Оружие, как сообщили журналистам, уже прошло госиспытания.