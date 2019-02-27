Путин осмотрел новое российское оружие
Президент РФ Владимир Путин осмотрел новые российские образцы оружия, передает ТАСС.
Небольшая выставка была развернута в здании МВД.
Интерес главы российского государства привлек электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который Путин взял в руки и осмотрел. Отмечается, что электрошокер-пистолет выстреливает на расстояние до шести метров и затем поражает злоумышленника электрическим зарядом.
Еще одной заинтересовавшей Путина новинкой стал перспективный образец нового армейского пистолета. Оружие, как сообщили журналистам, уже прошло госиспытания.