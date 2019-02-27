В Баку директора строительной компании осудили на 10 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу директора ООО AENT-E Акпера Джафарова, обвиняемого в мошенничестве, присвоении и использовании служебного положения в корыстных целях, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На заседании было оглашено решение суда, согласно которому Акпер Джафаров был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что Акпер Джафаров продал повторно уже проданные ранее квартиры в многоэтажном доме, который был построен его компанией на проспекте Гянджи в Хатаинском районе. Таким путем, сфальсифицировав документы, он присвоил 166,5 тысячи манатов.