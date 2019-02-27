Объявлены цены билетов на финал Лиги Европы в Баку

Билеты на финал футбольной Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая, поступят в продажу 7 марта в 17:00 по бакинскому времени.

Билеты можно будет приобрести на сайте УЕФА. Это первый этап продажи, который завершится 21 марта и тоже в 5 часов вечера. В эти две недели болельщикам со всего мира будет доступно 37500 билетов. Всего на финале Бакинский олимпийский стадион будет вмещать 64 тысячи болельщиков.

Оставшаяся часть билетов позднее будет выделена клубам, которые выйдут в финал, а также местному оргкомитету, национальным ассоциациям, коммерческим партнерам, вещательным компаниям и для обслуживания корпоративной программы гостеприимства. Отметим, что финалисты Лиги Европы определятся 9 мая.

С 7 по 21 марта билеты не будут продаваться в порядке живой очереди. Если спрос превысит предложение, то по итогам двухнедельных продаж состоится жеребьевка, которая и выберет обладателей билетов. О результатах жеребьевки покупателей оповестят не позднее 5 апреля.

Цены на билеты варьируются от 30 до 140 евро. Билеты 1-й категории будут стоить 140 евро, 2-й категории – 90 евро, 3-й категории – 50 евро, 4-й категории – 30 евро.

Также будут продаваться специальные билеты для людей с ограниченными физическими возможностями. Они будут стоить 30 евро, но второй билет для сопровождающего можно будет получить бесплатно.

Также будет молодежный пакет за 60 евро. Это два билета 2-й категории для взрослого и ребенка не старше 14 лет. Всего в продажу поступят 400 молодежных пакетов.

На сайте УЕФА один человек может приобрести не больше четырех билетов. Билеты будут именными, поэтому при покупке необходимо будет ввести персональные данные.

Покупатели, проживающие в Азербайджане, после подтверждения покупки могут получить как бумажную версию билетов, так и воспользоваться мобильным билетом. Иностранцам же билеты будут отправлены через специальное приложение УЕФА.