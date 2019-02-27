Путин готовится заменить Назарбаева?

Отдел информации 16:04

С начала этого года из Казахстана все чаще стали приходить вести об акциях протеста. Речь идет о локальных и немногочисленных протестах, однако и они свидетельствуют о недовольстве населения. Президент Нурсултан Назарбаев услышал эти сигналы и на прошлой неделе отправил в отставку правительство, обвинив его в неспособности решить проблемы граждан. Но несмотря на это, протестные настроения в Казахстане не стихают. Накануне перед штаб-квартирой правящей партии «Нур Отан» прошла акция, участники которой в числе прочего требовали отставки самого лидера нации. Протесты охватили и город Жанаозен, где и вовсе был введен комендантский час.

Нурсултан Назарбаев уходить не хочет, но должен, говорит в интервью изданию «Белсат» казахстанский политолог Виктор Ковтуновский, комментируя протестные настроения в стране. И вопрос с преемником Назарбаева, как считает Ковтуновский, будут решать в Кремле. Потерять фактически последнего верного союзника и территорию влияния – Казахстан – было бы непростительной стратегической ошибкой и большим политическим поражением российских властей, уверен Виктор Ковтуновский: «Пока сидит Назарбаев, можно не беспокоиться об этом. Но дело в том, что ему в 2020 году будет уже 80 лет. И при такой ситуации очень велик шанс спонтанного перехода власти. А такой процесс всегда чреват тем, что он неуправляемый. Возможны начало борьбы за власть, дестабилизация политической системы и так далее. Понятно, что в такой ситуации может прийти человек, не лояльный к России. Поэтому на повестке дня Кремля – смена власти в Казахстане. Естественно, что Назарбаев этого не хочет. Но есть ли у Путина рычаги влияния на него, чтобы заставить его принять этот сценарий? Я утверждаю, что такие возможности есть».

В первую очередь Кремль может использовать рычаги давления экономические, уверяет Ковтуновский. Экономика Казахстана очень зависима от России и тенге полностью повторяет все циклы рубля. Кроме этого выход Казахстана на европейские рынки пролегает через Россию. Она контролирует транзитные потоки, а Казахстан около 40% внешнеторгового оборота экспортирует на страны ЕС. На Китай приходится не более 13%. Вторым рычагом, по мнению политолога, является информационная зависимость. Казахстан по-прежнему находится в зоне действия российских медиа. Да и в интернете доминируют российские соцсети и информационные ресурсы. Это понимают и в Астане, но пока не могут предпринять какие-то серьезные шаги, способные повлечь за собой кардинальные сдвиги в информационном поле: «Справедливости ради нужно отметить, что российское телевидение и официозные интернет-ресурсы сохраняют лояльность Акорде (резиденция президента РК) и лично президенту Казахстана. Однако, эта лояльность может в любой момент улетучиться. Можно привести в пример случай с президентом Беларуси Александром Лукашенко, когда в ответ на критику им некоторых экономических решений руководства России на НТВ показали пятисерийный документальный фильм «Крестный батька», разрушающий репутацию лидера соседнего государства», - сказал он.