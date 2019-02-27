Пакистан готов вернуть индийского пилота

Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал освободить попавшего в плен к пакистанским вооруженным силам индийского пилота, передает ТАСС со ссылкой на Geo TV.

"Мы решили отпустить пленного индийского пилота завтра в качестве мирного жеста", - сказал Хан.

Кроме того, политик отметил, что попытался позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди, чтобы выразить ему стремление Пакистана способствовать деэкскалации напряженности между странами. Однако он не уточнил, состоялся ли разговор.

В свою очередь, в правительстве Индии, по данным агентства ANI, заявили, что не собираются обсуждать с Пакистаном условия освобождения задержанного индийского пилота и требует его немедленного возвращения на родину.