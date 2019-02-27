В центре Москвы избили бывшего замминистра промышленности генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел накануне вечером. Бриндиков подъехал на своем автомобиле к одному из зданий, однако ему загородил дорогу другой автомобиль. Он посигналил с просьбой пропустить, после чего между водителями началась перепалка, закончившаяся дракой.

Как сообщает РБК, избитого генерал-полковника доставили в военный госпиталь имени Мандрыка с травмами головы и лица.

Александр Бриндиков — бывший первый заместитель министра промышленности, науки и технологий, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время руководит экспертной группой «Объединенной приборостроительной корпорации».