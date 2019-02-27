Захарова об участии российских депутатов в шествии в Баку

26 февраля в Баку состоялось шествие в память о жертвах Ходжалинского геноцида. В акции приняли участие и российские депутаты Оксана Пушкина, Дмитрий Савельев и Ирина Роднина.

Парламентская делегация из России самоорганизованно отправилась в Азербайджан. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в ответ на вопрос армянского журналиста.

"Страшный кровавый карабахский конфликт принес смерть и страдания множеству невинных людей - и азербайджанцам, и армянам. Россия всегда считала и продолжает считать это огромной трагедией. Мне кажется, это известная позиция, но я хотела бы ее переподтвердить", - отметила Захарова.

По словам дипломата, Россия всегда была заинтересована в решении нагорно-карабахского конфликта.

"Наша страна прилагает значительные, большие усилия в поиске путей мирного урегулирования этого конфликта. Мы и впредь будем уделять этому первостепенное внимание", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

«Вы сказали о том, что там принимали участие российские депутаты. Мне кажется, было бы справедливо относительно того, как они самоорганизовались, задать вопрос именно им. Министерство иностранных дел России не являлось соучредителем, соорганизатором данного мероприятия", - сказала Захарова.