В этом году УЕФА впервые в истории организует Трофи-тур Лиги Европы, который даст возможность футбольным болельщикам по всей Европе увидеть заветный кубок.

Турне, стартующее 5 марта в Женеве, завершится 16 мая в Баку. Финал Лиги Европы, как известно, состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

На протяжении всего Трофи-тура болельщики и игроки всех возрастов смогут пожертвовать пользованные и ненужные бутсы. В сотрудничестве с Детским фондом УЕФА бутсы будут доставлены в иорданский лагерь Заатари для сирийских беженцев всех возрастов.

Каждый болельщик, пожертвовавший пару бутс, получит шанс выиграть билеты на финал Лиги Европы и другие призы.

Трофи-тур Лиги Европы стартует 5 марта на Женевском автосалоне. Затем трофей побывает в Севилье (22-23 марта), Берлине (29-30 марта), Лондоне (5-6 апреля), Милане (12 апреля), Москве (20 апреля), Париже (10 мая) и 16 мая прибудет в Баку. Во всех городах у болельщиков будет возможность увидеть кубок Лиги Европы и встретиться с легендами футбола в центре города, местных любительских футбольных клубах и школах.

Среди тех, кто уже подтвердили участие как минимум в одном туре, - немец Лотар Маттеус, португалец Деку, испанец Андрес Палоп и исландец Эйдур Гудьонсен.

Напомним, что Деку и Гудьонсен прилетят в Баку уже в эти выходные. 3 марта они вместе с ганцем Майклом Эссьеном, россиянином Андреем Аршавиным, поляком Ежи Дудеком, турком Нихатом Кахведжи, грузином Ревазом Арвеладзе, азербайджанскими ветеранами Вели Гасымовым и Назимом Сулеймановым примут участие в футбольном матче звезд. Он начнется в 11:00 около Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви.